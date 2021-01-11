В Крыму недосчитались более 1 млн туристов

Турпоток в Крыму существенно сократился: в 2020 году полуостров посетили 6,3 млн человек, что на 15% меньше показателей 2019 года (7,43 млн) и на 7% меньше 2018-го (6,8 млн).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столь существенное снижение показателей власти республики связывают с эпидемией коронавируса и жесткими антиковидными мерами. В частности, туристический сезон в Крыму в этом году начался на 2 месяца позже, а в апреле – мае турсфера вообще не работала. При этом министр туризма РК Вадим Волченко заявляет, что турбизнес в минувшем году не только сработал без убытков, но и получил доход.

Отметим, что почти две трети туристов прибыли на полуостров на автотранспорте через Крымский мост. Это должно заставить власти задуматься о пересмотре дорожной сети и схемы парковок. Пока невозможность припарковать машину остается в числе основных претензий гостей полуострова.

30% туристов воспользовались самолетами, на поезде приехал только каждый 20-ый. Каждый сотый попал в Крым с территории Украины.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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