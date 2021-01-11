В Севастополе в новогодние праздники выросли и заболеваемость коронавирусом, и летальность

В Севастополе за сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 48 до 82 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала эпидемии в городе выявлено 7 тысяч 753 зараженных, из них за время новогодних праздников – 990 зараженных. Несмотря на каникулы, выявляемость инфекции с 31 декабря по 10 декабря продолжала расти. 9 января был даже установлен новый антирекорд – 98 новых случаев.

От коронавируса умерли 287 севастопольцев. Причем, число скончавшихся за 1 – 30 декабря (119) практически сравнялось с показателем за март – ноябрь 2020 года (120). В новогодние праздники (с 31 декабря по 10 января) зафиксировано 48 летальных исходов. Летальность ковида в городе на сегодняшний день составляет 3,7%. 28 декабря этот показатель приближался к 3,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.01.21

В Крыму недосчитались более 1 млн туристов. / Новогодние праздники в Крыму прошли под знаком глобальных коммунальных аварий. / За новогодние праздники число умерших от COVID-19 в Крыму выросло на 39 процентов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»