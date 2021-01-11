Крымчан предупредили о сильных осадках

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня во второй половине дня на полуострове ожидаются снег, местами – мокрый, дождь. В южных, восточных районах и в горах прогнозируется очень сильные осадки; местами возможно отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», – напомнили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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