Крымчане жалуются, что их вынуждают обращаться в платные клиники

Крымчане требуют навести порядок в онкодиспансере. Соответствующее обращение главе РК Сергею Аксенову и вминздрав РК отправила председатель правления КРОО «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к Горелкиной за помощью обратилась крымчанка, чья родственница – жительница Красногвардейского района – сейчас находится в стационаре республиканского онкодиспансера имени Ефетова, где проходит лучевую терапию и обследование для назначения дальнейшего лечения.

«Нужно сделать рентген лёгких. Все анализы сдала в Красногвардейске, а рентген там не работает. В «Восходе» сделали ковидный центр – не принимают никого, – рассказывает в обращении Горелкина. – Обратилась к лечащему врачу в онкодиспансере, чтобы сделать рентген в онкологии, чтобы врач выписала направление. Не дает, говорит: тут не делают так. Хотя, рентген аппарат в онкологии есть и работает.

В чем проблема, если человек на стационаре, сделать ему рентген легких в этой же больнице? Для кого все это оборудование?»

Общественница просит Аксенова взять дело под личный контроль и поручить министру здравоохранения РК Остапенко провести работу с руководством онкодиспансера, чтобы пациенты больницы могли проходить обследование на ее территории, а не метаться по всему Крыму в поисках работающего оборудования.

«Почему людей вновь склоняют наполнять карманы частным клиникам? Почему в условиях эпидемии ковида людей гоняют по разным больницам?» – спрашивает общественница и просит предоставить ответы на следующие вопросы:

– какого оборудования не хватает в онкодиспансере, подавали ли они заявку на покупку этого оборудования, закуплено ли все, или что нужно купить и есть ли на это средства;

– почему в платных клиниках можно сразу же сделать и УЗИ, и КТ , и МРТ, и рентгены, и анализы, а в бесплатных «делают все, чтобы человек умер раньше времени от бюрократии и беготни по городу»?

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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