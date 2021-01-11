Министра ЖКХ Крыма отправили в отставку

Министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев отправлен в отставку. Соответствующий указ пописал глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной версии, Черняев уходит по собственному желанию. Однако в кулуарах обсуждают версию, согласно которой теперь уже бывшему министру пришлось ответить за провалы в освоении средств, выделенных Москвой.
Напомним, что Черняев занимал пост министра ЖКХ РК с 1 января 2019 года.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 11.01.21
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