Министра ЖКХ Крыма отправили в отставку

Министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев отправлен в отставку. Соответствующий указ пописал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной версии, Черняев уходит по собственному желанию. Однако в кулуарах обсуждают версию, согласно которой теперь уже бывшему министру пришлось ответить за провалы в освоении средств, выделенных Москвой.

Напомним, что Черняев занимал пост министра ЖКХ РК с 1 января 2019 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.01.21

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