Российские следователи будут отдыхать в бывшем великокняжеском имении

Ялтинский санаторий «Родина» передан Следственному комитету России. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Инициатива передачи, как следует из документа, принадлежит властям Крыма.

«Согласиться с предложением главы Республики Крым и Следственного комитета Российской Федерации о принятии в федеральную собственность государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Родина», переименовании его в федеральное государственное унитарное предприятие «Санаторий «Родина» и об осуществлении Следственным комитетом Российской Федерации функций и полномочий учредителя федерального государственного унитарного предприятия «Санаторий «Родина», – говорится в распоряжении.

Напомним, что строить санаторий «Украина» (так до 2015 года называлась «Родина») начали в Гаспре 1950 году по заказу «Лесбумпрома». Для здравницы выделили 12 гектаров, некогда входящих в имение «Харкас», принадлежавшее великому князю Георгию Михайловичу Романову (внуку Николая I).

Санаторий начали возводить на месте охотничьего домика князя, разрушенного во время землетрясения в 1927 году. Стройка стала поистине всесоюзной: столярные изделия поставляли из Бобруйска, резную дубовую мебель для обстановки номеров – из Риги, паркет – из Румынской Народной Республики, из Харькова везли электрооборудование, С Урала – яшму и мрамор, художественные светильники, керамику, лепнину по специальным эскизам делали в Москве. А трудились на стройке молодые люди из разных городов Украины и Санкт-Петербурга.

Белоснежный пятиэтажный дворец буквально парил над морем и специально созданным парком с пальмовыми и кипарисовыми аллеями, ливанскими и атласскими кедрами, лаврами и розами, фигурными светильниками и множеством фонтанов.

Первых отдыхающих санаторий принял 5 октября 1955 года. В нем нередко размещали делегации коммунистических партий и профсоюзов из капиталистических стран.

Роскошный дворец – санаторий стоил карьеры своему создателю – архитектору Борису Ефимовичу: через месяц после открытия здравницы ЦК КПСС и Совета Министров СССР выпустили постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Ефимовичу поставили в вину излишества в особо крупных размерах при возведении санаториев в Ялте и Сочи, уволили с должности руководителя проектной мастерской Министерства лесной промышленности СССР, лишили всех званий, исключили из всех справочников по архитектуре СССР.

После 1991 года санаторий «Украина» находился в ведении объединения лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница». В 2010 году разгорелся скандал с землей санатория: несколько участков были незаконно переданы Гаспринскому поселковому совету и сданы в аренду.

В 2014 году «Украину» национализировали, реорганизовали в ГУП РК и переименовали в «Родину». А теперь передали в федеральную собственность. Сегодня в составе здравницы 4 корпуса и крытый круглогодичный бассейн.

До сих пор купить путевку в «Родину» мог любой желающий. Отныне там будут отдыхать сотрудники и пенсионеры Следственного комитета, а также члены их семей.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 11.01.21

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