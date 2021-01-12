В Крыму назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра

Временно исполняющим обязанности председателя Совета министров Республики Крым назначен вице-премьер Игорь Михайличенко. Соответствующее распоряжение подписал премьер РК Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал «Новый День», сам Гоцанюк в конце декабря сообщил, что получил положительный тест на коронавирус и ушел в режим самоизоляции. Пока срок полномочий Михайличенко в качестве врио установлен до 15 января.

Напомним, 4 января стало известно, что от коронавируса умер министр ЧС РК Сергей Шахов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.01.21

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