Климатологи озвучили прогноз по влиянию осадков на дефицит воды в Крыму

Выпавшие на прошлой неделе и ожидаемые в ближайшие дни осадки существенно не повлияют на дефицит воды в Крыму. Об этом заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

«Предварительный период (осенний и зимний) был очень сухой. И в степной, и в горнолесной части полуострова почва настолько пересохла, что выпавшие осадки, а выпало их сравнительно немного, порядка 20-30 мм, пополнят влагой только верхний почвенный слой и не дадут существенного стока, – цитирует Рябова пресс-служба КФУ. – Вся влага, которая выпала в последние дни, останется в почве».

Его слова подтверждают и главы муниципалитетов. Так, глава Ялты Янина Павленко накануне заявила, что, несмотря на осадки, уровень водохранилищ, питающих город, упал ниже неприкосновенного запаса. Правда, наполнились водопады, используемые как дополнительные источники. Это позволяет несколько сгладить остроту проблемы, но ситуация остается напряженной.

По словам Рябова, рассчитывать на предстоящие осадки тоже не стоит:

«По предварительному прогнозу на предстоящей неделе тоже ожидаются осадки, даже более интенсивные, чем те, которые выпали на прошлой неделе. Попав на уже влажную почву, часть из них пойдёт в речной сток. Таким образом, если прогноз оправдается, эти осадки, может быть, немного наполнят горные речки, и что-то попадёт в водохранилища. Но на многое рассчитывать нет оснований по той причине, что почвенные горизонты пересохли, и они впитывают всю влагу, которая выпадает».

Отметим, что подобной засухи не было в Крыму более 20 лет. Дефицит воды на полуострове привел к существенному ограничению водоснабжения в ряде городов и районов полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

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