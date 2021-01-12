Трое крымчан приговорены к 48 годам строгача за участие в террористической организации

Трое крымчан приговорены к 48 годам лишения свободы (в сумме) за участие в террористической организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный окружной военный суд в Ростове -на -Дону вынес приговор жителям Белогорского района, задержанным в июне 2019 года.

По версии следствия, двое из них в 2017 году организовали на территории Белогорска подразделение запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Третий был активным членом этого подразделения.

Все трое «до их задержания 10 июня 2019 года осуществляли пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в указанной террористической организации», – говорится в материалах дела.

Помимо этого, мужчины вели «скрытную деятельность, направленную на создание условий к насильственному захвату власти».

Суд признал организаторов белогорской ячейки виновными части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации) и по части 1 статьи 30 и статьи 278 (покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК РФ; активиста ячейки – по части 2 статьи 205.5, по части 1 статьи 30 и статьи 278 УК РФ.

Один из руководителей получил 18 лет лишения свободы, второй – 17 лет, участник ячейки – 13 лет. Певые два года все трое проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строго режима.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.01.21

Климатологи озвучили прогноз по влиянию осадков на дефицит воды в Крыму. / В Крыму назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра. / Глава МИД Украины пригласил в Киев представителей России обговорить «возвращение Крыма». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»