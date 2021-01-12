В Крыму произошло землетрясение

На Южном берегу Крыма произошло землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сообщения появились сегодня ночью в соцсетях. «11.01.2021 около 23:20 в пгт Ореанда был толчок похожий на землетрясение, падали чашки и прочие вещи, тряслись диваны. Кто-нибудь знает, что это?» «Толчок был ощутимый».

«Кровать подпрыгнула вместе со мной и супругом», – рассказывают крымчане. «Живу на 6 этаже в Ливадии, Тряхнуло знатно».

«Ялта, часов в 11 ночи рыбки с ума сходили, а кот спокойно спал». «На Красноармейской тоже был толчок в 23:30. Кошка при этом спокойна была. Но до этого она была какая-то неспокойная вечером».

Некоторых толчки напугали всерьез: «Сейчас быстро собрала три пакета и сумку с обувью, верхняя одежда + плед + зонты; вода, фрукты, печенье; сумка с документами + наличка. И ночники везде повключала».

Были и те, кто в землетрясение не поверили: «А что если это были очередные плановые или не очень плановые испытания какого-нибудь очередного военного пепелаца?» «Вот на это больше похоже. В той стороне постоянно что-то огораживают и роют. И арматуру возят диаметром в кулак».

Однако ученые первую версию подтвердили: минувшей ночью в Крыму зафиксированы подземные толчки с разницей в три минуты и магнитудой до трех баллов, сообщили в пресс-службе КФУ имени Вернадского со ссылкой на директора Института сейсмологии и геодинамики Юрия Вольфмана.

Эпицентр располагался в районе Ливадии в нескольких километрах от берега. Первый толчок зафиксирован в 23:24, второй – в 23:27.

Толчки или вибрацию ощущали жители Ялты в диапазоне от Стройгородка (Гаспра) до Никиты. Вольфман считает, что данные землетрясения нельзя считать предвестниками более серьезных толчков.

Напомним, сильные землетрясения случаются в Крыму раз в 100 лет. Последнее – в 1927 году обернулось для ЮБК серьезными разрушениями. Толчки силой до 4 баллов для региона являются обыденностью.

Симферополь, Олег Яковенко

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