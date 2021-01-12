Украинец, пытаясь прорваться в Крым, пошел на таран

Гражданин Украины так хотел попасть в Крым, что взял на таран заградительные столбы. Столбы не сдались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на украинском КПП «Чонгар». Житель Запорожья въехал на территорию пункта пропуска въезда-выезда на автомобиле Nissan X-Trail, после чего заперся в своем авто, не давая осмотреть транспортное, а потом, без прохождения контроля, направился в сторону полуострова.

«На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – боллард», – рассказали в Пограничной службе Украины.

Поняв, что преодолеть заградительный барьер не удастся, заопрожец разблокировал двери авто и сдался пограничникам. Но потом начала сопротивляться, нецензурно ругаться и кричать: «Отпустите, люди. Отпустите, а то убью».

На дебошира составили протокол за злостное неподчинение требованиям сотрудников Госпогранслужбы и передали полиции.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 12.01.21

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