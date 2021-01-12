В Севастополе смягчают антиковидные меры

Ограничительные меры, введенные в Севастополе в связи с эпидемией коронавируса, решено продлить до конца января. Об этом сегодня сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стабилизировать ситуацию с заболеваемостью ковидом в городе пока не удается: за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случая и 4 летальных исхода (одному из умерших было всего 27 лет).

Поэтому сохраняется запрет на развлекательные мероприятия и коллективные праздники, включая корпоративы и банкеты по любому поводу. По-прежнему действует масочный режим и рекомендация самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Однако вводятся некоторые послабления: разрешено проводить экскурсии на открытом воздухе для групп численностью не более 15 человек. Возобновляется работа учреждений дополнительного образования.

А с 1 февраля начнут работу театры и кинотеатры: заполняемость зала не должна превышать 30%. Билеты разрешили продавать уже сейчас.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 12.01.21

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