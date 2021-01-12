В Севастополе ввели запрет на работу общественного транспорта, если в салоне есть хотя бы один человек без маски

В общественном транспорте Севастополя ввели жесткий масочный режим: движение запрещено, если в салоне находится хотя бы один пассажир без средств индивидуальной защиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение было принято сегодня на заседании городского антикоронавирусного штаба.

«Должно действовать простое правило – как в самолете: есть пьяный на борту – пока не удалили, движение не начинается, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Все в маске, один без маски – паром не отходит, катер не отходит, троллейбус стоит на остановке. Либо ждем полицию, либо чтобы человек надел маску, либо покинул общественный транспорт».

Согласно регламенту, разработанному департаментом транспорта, водитель либо кондуктор должны потребовать от пассажира надеть маску, если он отказывается – попросить его покинуть салон. Если пассажир не захочет ни надеть маску, ни выйти – вызвать полицию.

В течение ближайшей недели в городе должны пройти тотальные рейды на общественном транспорте: привлекать к ответственности будут не только ковидных диссидентов, но и сотрудников транспорта, закрывающих глаза на подобное поведение. Кроме того, соблюдение масочного режима будет учитываться при проведении тендеров для частных перевозчиков.

Отметим, что в Севастополе ежедневно фиксируется более 90 новых случая заболевания COVID-19

Севастополь, Олег Яковенко

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