В Крыму отмечается острая нехватка сотрудников «скорой помощи»

В Крыму никак не могут справиться с дефицитом сотрудников «скорой помощи». Об этом заявила заместитель директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Булгак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно нормативам, в РК должно работать не менее 200 выездных бригад, однако на сегодняшний день работают только 145.

Наибольший дефицит отмечается в Симферопольском и Бахчисарайском районах. По словам Булгак, иногда на вызов выезжает один фельдшер, так как сформировать бригаду из двух человек просто не удается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.01.21

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