В Крыму снимаются ограничения на работу общепита

В Крыму снимаются ограничения на работу предприятий общепита. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 января можно открывать фудкоры в торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, с пятницы отменяются временные ограничения на работу кафе, баров и ресторанов. Напомним, с 20 декабря с 10 часов вечера до 8 часов утра они имеют право работать только на вынос. С 15 января в это время можно будет принимать гостей в стационарных залах.

При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию при расстановке столов, а также масочный режим и режим дезинфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.21

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