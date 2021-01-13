Медики ждут резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах Крыма

В Крыму за последние сутки зарегистрировано 213 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за новогодние каникулы уровень заболеваемости COVID-19 в РК снизился. Если в последние дни 2020 года этот показатель составлял более 18 человек на 100 тысяч населения, то в каникулы – не превышал 10,5. В частности, за последнюю неделю (с 6 по 13 января) зафиксировано 1 тысяча 490 новых случаев, а за последнюю неделю 2020 года – 2 тысячи 371.

Снижение заболеваемости отмечается по всем возрастным группам, кроме 65+, где показатели выросли почти на треть – это связано с повышенным уровнем общения пенсионеров в праздники.

Несмотря на общее снижение заболеваемости, медики не спешат заявлять об улучшении ситуации. «Есть регионы, в которых уровень заболеваемости снизился практически до нуля, – сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – Это не значит, что эпидпроцесс на данной территории прекратился, просто в этих регионах мы будем иметь отложенный эффект намного более выраженный, чем в целом по республике».

По ее словам, всплеск заболеваемости в ближайшее время ожидается в Судаке, Феодосии, Керчи, Симферополе и Ленинском районе, где в каникулы выявляемость инфекции значительно снизилась. «В праздники люди гораздо реже обращаются за медицинской помощью, – отмечает Пеньковская. – Реальная картина проявится через пару недель».

При этом летальность не снижается: за неделю зафиксировано 57 смертей от инфекции. Три четверти умерших обратились за медпомощью позже вторых суток заболевания, 30% – не достигли 65-летнего возраста.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.01.21

В Крыму снимаются ограничения на работу общепита. / Киев после предупреждения Козака пообещал не возобновлять боевые действия в Донбассе. / В Крыму могут появиться «удельные княжества». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»