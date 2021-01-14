Привет из Арктики: на Крым надвигаются морозы

На Крым надвигается арктический фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, с 16 по 20 января на полуострове ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Днем столбики термометров не будут подниматься выше минус 5, ночью возможно до минус 15.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.01.21

В Крыму назначили врио министра ЖКХ. / Украина возбудила уголовное дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ. / Прекращения огня мало: Москва добивается от Киева соблюдения «абсолютной тишины» в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»