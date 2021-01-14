В Крыму установлен очередной антирекорд по коронавирусу

В Крыму установлен очередной антирекорд по коронавирусу: 13 января зарегистрировано 365 случаев инфекции – это самый высокий суточный показатель за все время эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 256 выявлены при обращении за медицинской помощью, 109 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

За сутки от инфекции скончались 9 человек.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 28 тысяч 545 зараженных. Жертвами ковида стали 622 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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