ЕСПЧ отказался рассматривать вопрос законности присоединение Крыма к России

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать вопрос законности присоединение Крыма к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЕСПЧ в Страсбурге обнародовал первое решение по делу «Украина против России» по вопроса Крыма. В основу разбирательства легли 2 иска: один был подан 13 марта 2014 года, второй – 26 августа 2015-го. Слушания начались в сентябре 2019 года.

Жалоба Украины признана частично приемлемой и будет рассмотрена далее, говорится в опубликованном решении.

При этом подчеркивается, что суд не должен решать, было ли принятие Крыма в состав России законным с точки зрения международного права.

В числе прочего украинская сторона заявляла о, якобы, имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных крымчан, отказов в регистрации религиозных или других организаций. ЕСПЧ пришел к выводу о недоказанности этих обвинений.

Помимо этого, суд постановил уведомить правительство России о жалобе относительно предполагаемого перевода украинских осужденных из Крыма в другие исправительные учреждения на территории РФ. Приемлемость этой жалобы будет обсуждаться на стадии рассмотрения дела по существу.

В ЕСПЧ уточнили, что, помимо дела «Украина против России», в суде находятся еще 2 межгосударственных иска и более 7 тысяч индивидуальных заявлений, касающихся событий в Крыму, Восточной Украине и Азовском море.

Страсбург, Игорь Юров

Страсбург. Другие новости 14.01.21

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