В Крыму в полтора раза выросло число коррупционных преступлений

В Крыму почти в полтора раза выросло число коррупционных преступлений. Об этом сообщил глава ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2019 году выявлено 260 подобных фактов, то 2020 – уже 370. Среди задержанных по подозрению в совершении коррупционных преступлений как сотрудники правоохранительных органов, так и чиновники.

Самое частое преступление – получение или вымогательство взятки. Самая крупная сумма, которую в минувшем году пытались получить в Крыму в качестве взятки, – 3 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.01.21

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