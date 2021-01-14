Нацсовет Украины запрещает ввоз любой электроники из РФ

Поставляемая из России телекоммуникационная и IT продукция открывает гражданам Украины доступ к информационному контенту «страны-агрессора», что абсолютно недопустимо.

Как передаёт крреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

В связи с этим Нацсовет предписал всем производителям и торговцам срочно отказаться от закупок и поставок электроники из РФ.

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обращается к производителям и поставщикам телевизионных приемников, медиаплееров, а также смартфонов и других современных устройств, которые позволяют использовать специальные программы для приема и просмотра медиаинформации с использованием сети Интернет, с настоятельной просьбой как можно быстрее отказаться от поставки такой техники с территории Российской Федерации, так же, как и техники, которая производится для реализации и использования на территории РФ», – приводит РИА Новости сообщение украинского регулятора.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.21

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