В Крыму ожидаются сложные погодные условия

В Крыму ожидаются сильные снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, сегодня вечером, грядущей ночью и в течение суток 15 января на полуострове ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица.

Днем 15 января возможно усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось об ожидаемых в Крыму заморозках: понижение температуры начнется с 16 января.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.01.21

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