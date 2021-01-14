В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса

В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после вакцинации от коронавируса.

По словам родственников, парень с детства страдает поллинозом из из-за риска тяжелых аллергических реакций был освобожден от всех прививок. На призывной комиссии в военкомате он сообщил, что аллергик, но это почему-то не нашло отражения в его медицинской карте.

В начале января военнослужащим одной из военных частей, дислоцированных в Севастополе, объявили об обязательной вакцинации от коронавируса. Парень сообщил офицерам, что он аллергик (напомним, аллергия является противопоказанием для прививки), но те отказа ни от него, ни от других солдат не приняли.

Процедура вакцинации была организована 10 января в военной поликлинике Севастополя: медики тоже не стали слушать солдата, заявившего об аллергии и ввели ему препарат. Через некоторое время 18-летний военнослужащий начал задыхаться, его госпитализировали в реанимацию с отеком Квинке.

«Врачи сказали матери, что еще десять минут – и все», – цитирует «Ридус» бабушку солдата. По ее словам, еще около 20 сослуживцев внука после прививки слегли с высокой температурой, которая продержалась у них двое суток.

Родственники парня, попавшего в реанимацию, возмущены позицией офицеров и военных медиков, проигнорировавших и добровольность вакцинации и противопоказания для введения препарата: «Это же совершение преступления! Было противопоказание, был письменный отказ».

В пресс-службе Южного военного округа случай аллергии на вакцину в Севастополе отрицают: «Информация, распространяемая в социальных сетях псевдоорганизациями, о якобы острой аллергической реакции на прививку от COVID-19 у российского военнослужащего в Крыму не соответствует действительности. Вакцинация в войсках Южного военного округа, как и Вооруженных силах в целом, проводится в добровольном порядке. Все военнослужащие после вакцинации чувствуют себя хорошо и выполняют задачи по предназначению».

Между тем, обсуждая инцидент в Севастополе, пользователи соцсетей отмечают, что это не единичный случай.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 14.01.21

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