Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличат еще на 9 процентов

Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» собираются продлить до 2025 года включительно, увеличив объем финансирования до 1 трлн 370 млрд рублей. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассматривается вопрос включения в программу 20 новых объектов, в том числе и опреснительные установки. Как уточнил Назаров, окончательное решение по опреснителям пока не принято, но необходимые средства в программу намерены заложить.

Всего корректировка ФЦП потребует дополнительного финансирования в размере 117 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.01.21

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