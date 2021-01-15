В Севастополе растет летальность COVID-19

В Севастополе за первые рабочие дни 2021 года выявлено 377 новых случаев коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», очередной антирекорд был установлен 9 января – 98 случаев за сутки. Он пока не побит. Например, 13 января выявлено 95 вновь заболевших, 14 января – 96.

Летальность продолжает расти: на сегодняшний день показатель составляет 3,79% против 3,7% 11 января.

За 4 прошедших дня от коронавируса умер 21 севастополец (за 11 дней новогодних каникул – 48), за последние сутки – 6.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 7 тысяч 377 зараженных, жертвами инфекции стали 308 горожан.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.01.21

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