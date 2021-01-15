Жительница Крыма убила малолетнего сына

Жительница Евпатории убила 9-летнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, днем 14 января 39-летняя женщина задушила мальчика.

«Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием, в связи с чем в настоящее время она госпитализирована в одно из медучреждений с соответствующим диагнозом, – сообщили в ведомстве. – Назначены соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления».

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокурор Крыма Олег Камшилов взял расследование на особый контроль и поручил оценить работу профилактических служб, органов опеки и попечительства – вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 15.01.21

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