Летальность COVID-19 в Крыму выросла до 2,18 процента

В Крыму за сутки зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 114 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Скончались 7 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 28 тысяч 870 зараженных. Жертвами ковида стали 629 крымчан. Летальность инфекции за 5 дней выросла с 2,13% до 2,18%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.01.21

Жительница Крыма убила малолетнего сына. / В Севастополе растет летальность COVID-19. / Финансирование ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличат еще на 9 процентов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»