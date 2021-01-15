В Крыму во время новогодних праздников вскрыли 17 банковских терминалов

В Крыму в период новогодних праздников вскрыли 17 банковских терминалов.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в совершении преступлений подозреваются трое крымчан – жители Симферопольского, Раздольненского района и Евпатории. Они передвигались на автомобиле, по ночам с помощью специального инструмента вскрывали терминалы и похищали кассеты с деньгами. Воры уже дали признательные показания, у них изъята часть похищенных денег. При этом общую сумму ущерба в МВД не утоняют.
Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас они находятся в ИВС.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 15.01.21
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