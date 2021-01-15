В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри

Крымчанам и туристам, решившим в выходные рвануть на Ай-Петри, чтобы насладиться заснеженными пейзажами и зимними забавами, придется пересмотреть свои планы.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, в связи с ухудшающимися погодными условиями движение транспорта на автодороге «Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри – Соколиное» 16 и 17 января будет ограничено в обоих направлениях.

Отметим, что сегодня ЮБК буквально завалило снегом, а грядущей новью и в последующие несколько суток ожидаются минусовые температуры на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 15.01.21

Остатки винзавода «Коктебель» продадут спиртовикам. / В Крыму во время новогодних праздников вскрыли 17 банковских терминалов. / Летальность COVID-19 в Крыму выросла до 2,18 процента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»