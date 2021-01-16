Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 29 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 112 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 29 тысяч 198 зараженных. От инфекции скончались 638 человек, 9 из них – за последние сутки.



Симферополь, Лиана Макоба

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