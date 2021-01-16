«Набор обезьяньих звуков» – офицер СБУ заявил о гибели украинского языка после уничтожения советского образования

Советские филологи после долгой и кропотливой работы создали современный литературный украинский язык. Они собрали и систематизировали все имеющиеся диалекты и удалили из них вульгарные заимствования и жаргонизмы.

Однако усилия безграмотных украинских майданщиков, кроме запрета русского языка, привели к тому, что украинская мова стремительно деградировала.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший офицер Службы безопасности Украины Владимир Мулык.

«Мы сто лет строили украинский язык. Первый институт «украинознавства» был открыт в 1921-м году, это Советы его сделали. До Советов никто никогда не занимался вопросами украинства вообще – во всей истории.

Что они сделали? Они деклассировали украинский язык как таковой. Они собрали жаргонизмы, вульгаризмы, архаизмы, диалектизмы – разница вот в чем, союз из всех диалектизмов создал один язык, и потом из него красиво вынул все лишнее, создав красивый один язык, чтобы сшивать страну им.

Сегодняшние все пришедшие, они из украинского литературного языка пораздергивали архаизмы, вульгаризмы и диалектизмы, и создают несколько разных языков, называя их «украинским». На самом деле, ничего общего с общекультурной языковой целостностью это не имеет, это разные формы.

На сегодняшний день что будет? Будет абсолютная тотальная деградация украинского языка. Украинское правописание как таковое подразумевает отсутствие четкой структурированности языка. Это полный бардак. Это «етери», «проєкти» и все прочее. Мы увидим на каждом ларьке, в каждом автобусе, троллейбусе, в каждом заведении рагулей и рагулестан, когда люди, не зная языка, будут думать, что это украинский и друг другу это пересказывать.

И вот, когда пойдет этот испорченный телефон, мы на выходе, через пять лет вместо украинского получим просто набор обезьяньих звуков. Вот таким образом нас угандошат – как Уганду в свое время», – приводит слова Мулыки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.21

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