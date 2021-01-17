За сутки в Крыму зарегистрировано 311 случаев коронавируса

За сутки в Крыму зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 229 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 29 тысяч 509 зараженных. Жертвами коронавируса стали 638 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.01.21

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