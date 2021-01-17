Стрелков рассказал, как «вербовал» командующего флотом Украины в 2014 году

Бывший командир донецкого ополчения и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает своей заслугой переход командующего украинским флотом Дениса Березовского на сторону РФ во время Крымской весны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире YouTube-канала адвоката Ивана Миронова.

Как известно, до своего «похода на Донбасс» Стрелков активно участвовал в крымских событиях и был тогда советником по безопасности нынешнего главы РК Сергея Аксёнова.

«Единственное, что я себе в серьёзный актив запишу – это вербовку командующего флотом Украины. Совершенную по собственной инициативе, и двух старших офицеров штаба украинского флота, с которыми я законтактировал ранее, и которые сказали, что это можно сделать.

И после беседы с ним я убедил его пойти на переговоры о переходе на сторону РФ. Мне потребовалось на это около двух часов. Но он не сразу перешёл – я его ещё с Аксёновым сводил, они долго беседовали по телефону.

Я был абсолютно искренен и говорил то, что сам на тот момент думал. Я был уверен, что украинская оперетка заканчивается, и он так же думал, и так же думали на тот момент все мыслящие люди. И что русским людям стоит переходить на сторону России», – приводит слова Стрелкова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.01.21

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