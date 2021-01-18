Обрушившиеся на Крым снегопады создали большие проблемы на дорогах полуострова.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, днем 17 января в Ленинском районе на дороге Аджимушкай – Бондаренково – Глазовка в снежных переметах застряли 19 автомобилей. Для освобождения машин из снежного плена понадобились 3 пожарно-спасательных отряда и сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС по РК. Никто из автомобилистов и пассажиров не пострадал.

Проблемы на дорогах возникли и на ЮБК. Так в Алуште, в районе села Нижняя Кутузовка, выпали сверхнормативные осадки, которые вызвали снежные заносы на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта. В результате образовалась большая пробка. Дорогу пришлось закрывать на несколько часов для очистки от снега.

Отмети, что несмотря на многочисленные штормовые предупреждения, просьбы не выезжать на автомобиле без особой нужды и, тем более, в таких сложных погодных условиях не отправляться в горы, некоторые туристы и крымчане правила безопасности проигнорировали.

Так, в районе горы Чатыр-Даг застрял автомобиль, в котором находились 5 человек. Нашли их только через 1,5 часа после поступления сообщения: поиски осложнялись темнотой, снегом, туманом и рельефом местности. Выводить людей с плато пришлось пешком.

На ЮБК перекрыли дорогу на Ай-Петри, но посты ГИБДД выставили не внизу – у ялтинской развилки, а вверху. В сложившихся дорожных условиях развернуться на узкой дороге было практически невозможно. В результате пробка на подъем начиналась аж от Учан-Су.

Симферополь, Олег Яковенко

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