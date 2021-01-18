В Крыму не удается сократить летальность коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 181 выявлен при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 29 тысяч 762 случая заражения COVID-19, от инфекции умерли 654 человека. Летальность составляет 2,197%. 15 января этот показатель составлял 2,18%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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