В Крыму в массовое ДТП попала «скорая помощь»

В Крыму скорая помощь попала в массовое ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла накануне под Феодосией.

В районе поворота на село Насыпное, водителя КАМАЗа, несмотря на сложные погодные и дорожные условия, пошел на обгон, не справился с управлением и «собрал» 9 автомобилей. Среди пострадавших оказалась и машина «скорой помощи», которая буквально впечаталась в кузов грузовика.

О пострадавших не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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