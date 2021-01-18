Мороз и снег продержатся в Крыму еще несколько дней

В Крыму в очередной раз объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с вторжением холодного арктического воздуха с 18 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят 5-10 градусов мороза, минимальные 10-15 градусов мороза.

Кроме того, в ближайшие 3 дня прогнозируются сильные снегопады.

На ЮБК возможны метели, туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.

С четверга, 21 января, на полуострове ожидается существенное потепление: днем снова установятся положительные температуры.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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