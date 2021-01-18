При запуске опреснительных заводов в Крыму столкнутся с техническими и экологическими проблемами

При реализации опреснительных проектов Крым столкнётся с техническими и экологическими проблемами. Об этом заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

Как уже сообщал «Новый День», правительство России еще только рассматривает возможность установки на полуострове опреснительных установок, но власти РК воспринимают этот вопрос как уже решенный. А глава администрации Ялты Янина Павленко даже заявила о выделении участка под опреснитель.

Но вот специалисты считают, что проблема с опреснителями гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И дело не только в дороговизне получаемого продукта.

По словам Николенко, в российских организациях есть оборудование для полноценного опреснения воды, однако для введения его в эксплуатацию требуются владение множеством других технологий, компетентные в этой области специалисты и согласованность со всеми необходимыми требованиями контролирующих органов.

«Для разворачивания опреснительной деятельности ещё нет закреплённых требований в области санитарных норм и правил по экологии, по здравоохранению, – цитирует ученого перс-служба КФУ. – Причина в том, что не было прецедентов строительства и эксплуатации крупных опреснительных заводов в России. Даже для начала подобных экспериментов Крыму нужно документальное подтверждение и успешное прохождение экспертизы проекта в различных контролирующих органах».

Не менее важен экологический аспект: в России запрещено сбрасывать в море высокоминерализованные стоки с содержанием натрия и хлоридов более 19 граммов на литр, а при рассматриваемых технологиях с применением обратного осмоса этот лимит будет многократно превышен.

«Неожиданным для меня стало решение создавать опреснительный завод в Ялте, в самом влагообильном регионе Крыма. Земли ЮБК распределены, свободных береговых зон и так совсем немного. При строительстве и эксплуатации опреснительного завода необходимо создавать санитарную зону предприятия и места забора морской воды. А как её создавать в этом курортном городе? Тем более следующие годы вероятнее всего будут многоводными для Крыма, и необходимость в работающих опреснительных заводах исчезнет», – считает Николенко.

По его мнению, следующий сухой период в Крыму может наступить через 6-8 лет, поэтому именно на это время лучше ориентироваться для подготовки обоснованных технических и технологических решений по опреснению воды. Сегодня, отмечает ученый, лучше направить силы на улучшение способов сбора и транспортировки воды с естественных источников, так как пик засухи в Крыму, по словам Николенко, уже пройден.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.01.21

Мороз и снег продержатся в Крыму еще несколько дней. / В Крыму в массовое ДТП попала «скорая помощь». / В Крыму не удается сократить летальность коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»