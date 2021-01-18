«Позорище надоело...» Глава Крыма пообещал уволить всех виновных в транспортном коллапсе

Дорожные службы Крыма не выдержали испытание снегопадами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки на полуострове не прекращались в течение двух суток.

«Ситуация с уборкой дорог была отвратительная, – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов. – Сейчас все анализируем. Завтра – послезавтра будут приняты организационные решения».

Наиболее плохая, по словам Аксенова, ситуация отмечена в Симферополе, где на прошлой неделе был уволен замглавы по ЖКХ.

«Однако это не снимает с главы администрации ответственности в части уборки дорог, и с точки зрения подготовки, качества уборки, своевременности вывода техники и так далее, – подчеркнул Аксенов. – К сожалении, в Симферополе эта работа организована архиплохо. Объездная вчера была завалена и так далее... Это позорище просто надоело».

Не лучшим образом складывалась ситуация и на федеральной трассе «Таврида»: «Вчера была пробка до пяти часов, в ручном режиме расталкивали, – рассказал глава РК. – Ответственность за расчистку этой дороги несут федеральные службы, и подрядчик выбирался непосредственно по постановлению федерального правительства. Однако это не снимает ответственности с министра транспорта республики Крым и моего заместителя, которые обязаны были эту работу организовать и проконтролировать». В итоге к расчистке трассы пришлось привлекать технику МЧС и Минобороны РФ.

«Будет проведено служебное расследование. Все, виновные в плохом качестве подготовки к уборке, будут наказаны», – пообещал Аксенов.

Между тем, с мест сообщают, что дороги не убраны до сих пор: «Феодосия: не работают дорожные службы вообще!» « Алушта: не улицы, а сплошной гололёд. Дорогу в Лазурный вообще не чистят». «В поселках нигде не чищено». «По Симферополю не проехать», – заваливают крымчане жалобами главу РК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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