В Ялте отменили крещенские купания

В Ялте отменили традиционные крещенские омовения. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из главных христианских праздников – Богоявление или Крещение Господне в курортной столице Крыма традиционно отмечают крестным ходом от собора Александра Невского по улице Морской до часовни в честь Собора Новомучеников и Исповедников Российских, молебном о благополучном проведении курортного сезона и крещенскими омовениями в море.

В этом году сценарий торжеств решили изменить.

«Провела накануне ряд консультаций – и с ялтинским Благочинием, и с медиками. Да, мы привыкли, что каждый год собираемся на нижней набережной и все вместе совершаем омовение в крещенском море у часовни в честь Собора Новомучеников и Исповедников Российских. Учитывая, что это мероприятие традиционно собирает огромное количество людей, принято совместное решение – в этом году его не проводить», – написала Павленко на своей странице в соцсетях. И пояснила: «Медики просят с большой осторожностью подойти сейчас к этому вопросу! Говорила с главным врачом ФМБА Александром Калининым. Его главный аргумент – человек может чувствовать себя хорошо и не знать, что инфицирован, а холодное купание активизирует и усугубит процесс».

С позицией градоначальницы и медиков согласились не все горожане: одни считают, что нелогично запрещать крещенские омовения, если «толпы туристов, которые гуляют на набережной, разрешены».

Другие отмечают: «Катания в нашем транспорте – тоже ежедневные массовые мероприятия!»

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.01.21

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