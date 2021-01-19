Украина хочет наказать «Яндекс» за работу в Крыму

Украина собирается привлечь к ответственности компанию «Яндекс» за работу в Крыму. Поскольку в стране российская поисковая система и так уже запрещена, надавить на нее пытаются через Евросоюз.

В МИД Украины сетуют, что деятельность компании пока не подпадает под антикрымские санкции Евросоюза , и заявляют, что продолжают «в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность».

Еврокомиссия, «как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения», – цитирует «Радио Свобода» официальный ответ ведомства. Со своей стороны МИД Украины проводит «правовой анализ работы компании в Крыму». Другие подробности не сообщаются.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в «черный список» физических лиц и компаний, деятельность которых запрещена на территории страны, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru и «Яндекс».

Владимир Зеленский, баллотируясь на пост президента, раскритиковал этот запрет и обещал учесть мнение населения. Однако в мае 2020 года депутаты Верховной рады большинством голосов продлили действие санкций, и Зеленский их решение утвердил.

Между тем, в декабре 2019 года компания Factum Group Ukraine провела исследование интернет-аудитории Украины и выяснила, что «Одноклассниками» продолжает пользоваться 11%, сервисами «Яндекса» – 10% жителей страны.

Другое исследование показало, что более половины украинцев заходит на российские сервисы через VPN.

Кстати, до 80% запросов в украинском сегменте Интернета задаются на русском языке.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.01.21

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