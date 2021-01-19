В Крыму резко снизилась суточная выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», резкое снижение выявляемости можно объяснить низким показателем тестирования: 18 января обследовано всего 492 человека.

Из общего количества вновь заболевших 163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 29 тысяч 954 зараженных. 654 крымчанина от инфекции умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.01.21

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