ФЦП развития Крыма в 2020 году выполнена на 95%

Федеральная целевая программа развития Крыма в 2020 году выполнена на 95%. По словам министра финансов РК неосвоенными остались 12 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственные средства республики потрачены на 98% от запланированного, федеральные деньги освоены на 96%, средства, выделенные из бюджета Москвы, – на 68%, внебюджетные деньги – на 10%.

89% неосвоенных средств приходится на 4 министерства – минздрав, минтранспорта, минстрой и минЖКХ.

Лучшими по работе в рамках ФЦП признаны Джанкой, Саки и Армянск, где освоено более 99% средств. Худшими стали Ялта (88,2%), Евпатория (95,6%), Симферополь, Керчь и Феодосия.

В целом, из 69 объектов, которые должны были быть завершены в 2020 году, введены в строй 59.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.01.21

В Крыму резко снизилась суточная выявляемость коронавируса. / Украина хочет наказать «Яндекс» за работу в Крыму. / Лавров предупредил Берлин и Париж, что Москва изменит «свои действия» в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»