Главы Симферополя, Керчи и Евпатории ответят за неисполнение ФЦП

Главы администраций Симферополя (Елена Проценко), Керчи (Сергей Бороздин) и Евпатории (Роман Тихончук) получат выговор за неисполнение ФЦП.

Как уже сообщал «Новый День», эти города вошли в число муниципалитет с наиболее низкими показателями освоения выделенных на программу бюджетных средств.

Наименьший уровень отмечен в Ялте, но нынешняя градоначальница Янина Павленко занимает этот менее 2 месяцев, поэтому ей претензии предъявлять не стали.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня заявил, что в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории будут направлены «за моей подписью предложения об объявлении выговоров за недостижения целевых показателей по итогам работы 2020 года». По мнению Аксенова, несмотря на объективные трудности, главы могли изменить ситуацию в лучшую сторону.

Если Проценко, Бороздин и Тихончук смогут выполнить плановые показатели в 2021 году, то взыскание с них будет снято.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.01.21

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