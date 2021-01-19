В Ялте ужесточили график подачи воды

В Ялте снова ужесточили график подачи воды.

Напомним, с 12 января вода подается по 4 часа утром и вечером.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, с сегодняшнего дня город вернулся к прежнему 3-часовому графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Причина – низкие запасы в Загорском и Счастливенском водохранилищах. На сегодняшний день в двух основных питьевых источниках Ялты суммарно осталось 2 млн 400 тыс кубометров: 1 млн 800 тыс в первом и 600 тыс во втором. Это ниже уровня мертвого объема ( 2,5 млн в Загорском водохранилище и 800 тыс в Счатливенском).

При этом часть жилого сектора снабжается водой без ограничений – это дома, запитанные на водоводы от дополнительных источников – водопадов Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровского каскада. После обильных осадков начала месяца водопады наполнились, что позволяло подавать в город до 50 тысяч кубометров воды в сутки – объем, который Ялта обычно потребляет в несезон.

Однако притока в водохранилища не случилось, поэтому городу снова пришлось переходить в режим жесткой экономии.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 19.01.21

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