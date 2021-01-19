Крым и Санкт-Петербург лидируют по темпам прироста COVID-19: в этих регионах показатель превышает 1. В остальных субъектах федерации – менее 1. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 13 регионах России, снижение – в 7, в остальных ситуация стабилизировалась.

Среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом в среднем по РФ составляют 16 на 100 тысяч человек.

При этом Попова отметила новую тенденцию: все большее число инфицированных выявляется не в больших городах, а в сельской местности.

В целом, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID19, зафиксировано 3 млн 612 тыс 800 случаев инфицированных, от коронавируса умерли 66 тысяч 623 человека.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.01.21

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