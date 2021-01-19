Воды не будет: крымский климатолог дал прогноз на 2021 год

Крымчанам не стоит ждать милостей от природы: 2021 год на полуострове тоже будет засушливым. Об этом заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимир Рябов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала января в Крыму выпало 34 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. Однако это почти не отразилось на состоянии водохранилищ. По словам Рябова, 2021 год в целом будет засушливым.

«Засушливые и влажные периоды у нас повторяются: 3-4 года – засушливый период, затем 3-4 года – влажный, – отмечает ученый. – Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится».

Краткосрочный прогноз климатолога тоже неутешителен: «Чтобы наши водохранилища ощутимо пополнились водой, должно выпасть не менее 100 мм осадкой за короткий период времени – одну-две недели. Однако реально рассчитывать на такое количество осадков в зимний период нет оснований, поскольку по средним многолетним нормам в январе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма – это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объёма запасов воды не дают».

Климатолог отмечает, что это не исключает возможности ливневых осадков, которые обычно бывают летом и за считанные дни наполняют реки и водохранилища, однако вероятность развития такой ситуации, с учетом засушливого периода, оценивается в 20% – 30%.

Симферополь, Лиана Макоба

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