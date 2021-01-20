Украинская армия полностью провалила задание по переходу на стандарты НАТО

Широко разрекламированная президентом Зеленским кампания по ускоренному переводу вооружённых сил Украины на стандарты НАТО коснулась лишь мизерного количества подразделений, участвующих в специальных операциях за рубежом в рамках миссий Альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский военный эксперт Игорь Козий.

Другая проблема заключается в том, что английский язык не способны выучить ни рядовые, ни генералы.

«Есть три уровня стандартизации, которые «свидомая» власть замалчивает. Потому что, оказывается, стандарты-то НАТО в системе совмещения проводятся только для тех подразделений, которые у нас участвуют в миротворческих операциях. А сколько это? Это мизер. И мы говорим только про подразделения, мы не говорим про соединения или объединения, мы не говорим про все вооруженные силы – не дай, боже.

Как вы можете себе представить начальника генерального штаба, разговаривающего на английском языке? После того, как ваш покорный слуга первый раз попробовал Шкидченко (генерал армии, с 2001 по 2003 год – министр обороны Украины – ред.) усадить за эту парту...

Потом после этого я не видел ни одного (понимающего английский язык). То есть, это был луч света, всплеск какой-то, потом это все опять свернулось и никому не надо. Война ускоряет процессы, а у нас получилось что? Война (в Донбассе) наоборот законсервировала все позитивные процессы», – сетует Козий.

«Мы сегодня говорим про экономику, про оборонный комплекс. Я говорю, ну и что? Вот кто-то напечатал очень большими буквами в Facebook: «мы выпустили первые бронежилеты по стандартам НАТО». Вау! – я говорю.

Илон Маск думает про колонизацию Марса, а мы – бронежилеты! Вы чувствуете, насколько мы отстаем? Их уровень мышления и наш уровень мышления...», – приводит слова военного эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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