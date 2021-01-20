В Крыму резко увеличилась заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей: выявлемость среди них сравнялась с показателями возрастной группы 30 – 54 года, где весь период эпидемии отмечался наиболее высокий уровень инфицирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

По словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, прирост заболеваемости за неделю с 13 по 19 января составил 33%. При этом 80% вновь инфицированных выявлены при обращении за медицинской помощью, то есть процесс уже перешел в активную стадию.

Количество бессимптомных случаев сократилось до 5%, у каждого третьего заболевшего развиваются осложнения в виде пневмонии.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Феодосии, где темп прироста заболеваемости составляет 1,56 при общереспубликанском 1,1. Высокие темпы роста распространения инфекции отмечены так же в Джанкойском районе и Симферополе.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 30 тысяч 205 заболевших COVID-19.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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