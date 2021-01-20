В Крыму начинается потепление: уже сегодня на ЮБК и юго-западном побережье столбики термометров преодолеют нулевую отметку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве регионов полуострова 20 января сохранятся минусовые температуры. Но на ЮБК и в Севастополе воздух может прогреться до +4. Грядущей ночью тоже ожидаются слабые морозы, а с четверга, 21 января, в Крыму установятся положительные дневные температуры. К выходным потеплеет до +12.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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